Пулково внедряет мобильные посадочные талоны

Система будет работать на основе российского ПО.

Петербургский аэропорт Пулково внедрил мобильные посадочные талоны, которые будут обслуживаться российским программным обеспечением. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Как уточнил главный операционный директор компании Андрей Дробович, систему удалось внедрить всего за месяц. Посадочные талоны прежде всего предназначены для пассажиров, путешествующих с ручной кладью. Те, кто взял с собой багаж, по-прежнему будут обслуживаться на стойке регистрации.

Доступ к услуге открыт со среды, 1 марта для всех перевозчиков, осуществляющих рейсы по территории РФ. Для получения талона необходимо пройти онлайн-регистрацию, а во время предполётного контроля и посадки на рейс останется только предъявить его на своём на мобильном устройстве.

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Фото: Piter.TV