"Азербайджанские авиалинии" запускают рейс из Гянджи в Петербург

Первый рейс запланирован на 19 марта.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" запускает рейсы из Гянджи в Петербург. Они начнут летать с середины марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты будут курсировать по маршруту: Баку — Петербург — Гянджа — Петербург — Баку. Первый рейс отправится 19 марта. Перелет по такому маршруту будет осуществляться раз в неделю.

С 17 марта "Азербайджанские авиалинии" будут летать по маршруту Баку — Москва — Гянджа — Москва — Баку. Самолеты будут летать в столицу России три раза в неделю.

Ранее на Piter.tv: в Пулково встретили первый с начала пандемии рейс из Пекина.

Фото: Piter.tv