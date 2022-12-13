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"Азербайджанские авиалинии" запускают рейс из Гянджи в Петербург
Сегодня, 9:38
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"Азербайджанские авиалинии" запускают рейс из Гянджи в Петербург

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Первый рейс запланирован на 19 марта.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" запускает рейсы из Гянджи в Петербург. Они начнут летать с середины марта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты будут курсировать по маршруту: Баку — Петербург — Гянджа — Петербург — Баку. Первый рейс отправится 19 марта. Перелет по такому маршруту будет осуществляться раз в неделю.

С 17 марта "Азербайджанские авиалинии" будут летать по маршруту Баку — Москва — Гянджа — Москва — Баку. Самолеты будут летать в столицу России три раза в неделю.

Ранее на Piter.tv: в Пулково встретили первый с начала пандемии рейс из Пекина.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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