В Пулково встретили первый с начала пандемии рейс из Пекина

Регулярные рейсы между Северной столицей и Китаем будут осуществляться по воскресеньям.

В аэропорт Пулково прибыл первый со времён пандемии COVID-19 рейс из Пекина, организованный авиакомпанией Hainan Airlines. О этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиров будут перевозить между Китаем и Северной столицей на судне Airbus A330-300 один раз в неделю по воскресеньям.

Одной из пассажирок первого за долгое время рейса достались подарки от Пулково (набор сувениров и сертификат на обслуживание в бизнес-классе). Приз получила Се Синьцянь, которая купила место под номером 16. Число было выбрано в связи с 16-летним сотрудничеством Hainan Airlines с петербургским аэропортом. Женщина провела в Северной столице неделю.

Ранее мы сообщили о том, что рейсы в Хабаровск и Читу запустят из Петербурга в июне.

Фото: Пресс-служба аэропорта "Пулково"