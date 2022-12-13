  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково встретили первый с начала пандемии рейс из Пекина
Сегодня, 12:56
75
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково встретили первый с начала пандемии рейс из Пекина

0 0

Регулярные рейсы между Северной столицей и Китаем будут осуществляться по воскресеньям.

В аэропорт Пулково прибыл первый со времён пандемии COVID-19 рейс из Пекина, организованный авиакомпанией Hainan Airlines. О этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиров будут перевозить между Китаем и Северной столицей на судне Airbus A330-300 один раз в неделю по воскресеньям.

Одной из пассажирок первого за долгое время рейса достались подарки от Пулково (набор сувениров и сертификат на обслуживание в бизнес-классе). Приз получила Се Синьцянь, которая купила место под номером 16.  Число было выбрано в связи с 16-летним сотрудничеством Hainan Airlines с петербургским аэропортом. Женщина провела в Северной столице неделю.

Ранее мы сообщили о том, что рейсы в Хабаровск и Читу запустят из Петербурга в июне.

Фото: Пресс-служба аэропорта "Пулково"

Теги: пекин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии