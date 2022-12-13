Рейсы в Хабаровск и Читу запустят из Петербурга в июне

Перевозками пассажиров будет заниматься авиакомпания iFly.

Летом 2023 года авиакомпания iFly запустит рейсы из Северной столицы в Хабаровск и Читу. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Так, добраться из Петербурга до Читы без пересадок можно будет с 6 июня, до Хабаровска – с 7 июня. Путь из Северной столицы до Читы пассажиры будут проделывать по вторникам с 7:55, обратные вылеты будут проходить в среду в 13:25. В Хабаровск самолёты будут вылетать по средам и пятницам в 19:35, обратно в Петербург они отправятся по вторникам в 4:40 и пятницам в 12:40.

Время в пути из Петербурга в Читу составит 6 часов 30 минут, а в Хабаровск пассажиры будут лететь 7 часов 45 минут.

Ранее мы сообщили о том, что авиасообщение между Петербургом и Великим Устюгом запустят 2 марта.

Фото: Piter.TV