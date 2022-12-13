Авиасообщение между Петербургом и Великим Устюгом запустят 2 марта

Самолёты будут перевозить пассажиров между двумя городами 2 раза в неделю.

Со 2 марта будет запущено авиасообщение между Северной столицей и Великим Устюгом. Самолёты будут следовать по маршруту с пересадкой в Вологде. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своём Telegram-канале.

Воздушные суда "Як-40" будут курсировать 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Билеты на рейс уже продаются на сайте Вологодского авиационного предприятия.

Продолжительность перелета составит чуть больше 3 часов. Вылет из аэропорта Пулково планируется на 11:10. В 14:30 пассажиры будут прибывать в Великий Устюг.

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания Fly Arna запустила прямые рейсы из Петербурга в Ереван.

Фото: Telegram / Кувшинников. Live