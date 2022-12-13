Авиакомпания Fly Arna запустила прямые рейсы из Петербурга в Ереван

Самолёты в столицу Армении из города на Неве будут вылетать 3 раза в неделю.

С воскресенья, 29 января авиакомпания Fly Arma запустила прямые рейсы из Северной столицы в Ереван. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Воздушная гаван Петербурга стала пятой в списке российских маршрутных точек армянского авиаперевозчика. Рейсы в Ереван и обратно в город на Неве будут выполняться 3 раза в неделю. Прибытие в Северную столицу намечено в 15:55 по понедельникам и четвергам, а также в 19:15 по воскресеньям. Из Петербурга самолёты будут стартовать 16:55 по понедельникам и четвергам, и в 20:15 по воскресеньям.

Добавим, что рейсы в Ереван на территории РФ также выполняют авиакомпании "Россия", Utair и FlyOne Armenia.

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку в конце февраля.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково