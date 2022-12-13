"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку в конце февраля

Самолеты будут перевозить пассажиров по маршруту дважды в неделю.

С 17 февраля 2023 года компания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Баку. Об этом сообщается в соцсетях авиаперевозчика.

Пассажиров будут доставлять из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана дважды в неделю – во вторник и пятницу.

Напомним, что в данный момент прямые рейсы из Северной столицы также доступны в Анталью, Стамбул, Дубай, Ташкент, Самарканд и Ереван.

Ранее мы сообщили о том, что в конце января из Дубая в Петербург запустят дополнительные рейсы.

Фото: Piter.TV