Сотрудники Пулково пожаловались на нарушение прав

Сотрудники обеспокоены новой системой начисления премий, которая обычно составляет 40 % от зарплаты.

Стало известно, что работники Пулково написали письмо с жалобами о нарушении прав и интересов трудящихся гендиректору управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леониду Сергееву. Об этом рассказали в первичной профсоюзной организации СОЦПРОФ работников наземных служб ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Сотрудники обеспокоены новой системой начисления премий, которая обычно составляет 40 % от зарплаты. С марта, если рабочий будут отсутствовать на рабочем месте более 50 часов в год, то лишится 35 % заработка. При этом уважительными причинами не является болезнь, учебный отпуск или профсоюзная учеба. Работникам придется выходить на смены больными, отмечается в профорганизации.

В профсоюзе отмечают, что работодатель отреагировал на письмо отрицательно и попросил сотрудников написать заявление о выходе из объединения. Соцпроф направил жалобу в транспортную прокуратуру и трудовую инспекцию, а также готовит иски в суды.

Ранее эксперты прокомментировали просьбу европейцев о запрете китайским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством. Авторы Telegram-канала "Мейстер" предположили, что авиакомпании из ЕС используют открытость российского неба для многих стран как повод предъявить претензию именно к КНР.

Фото: Piter.tv

