Эксперты прокомментировали просьбу европейцев о запрете китайским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством

Авторы Telegram-канала "Мейстер" предположили, что авиакомпании из ЕС используют открытость российского неба для многих стран как повод предъявить претензию именно к КНР.

Ряд европейских авиакомпаний обратился к властям ЕС, потребовав запретить китайским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством, при транзите в страны Запада. Авторы претензии считают, что у китайский авиалиний есть "несправедливое преимущество", поскольку европейцам приходится делать крюк. Такую позицию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В посте подчеркнули, что российским небом продолжают пользоваться не только китайские самолёты, но и воздушные суда всех арабских стран, стран СНГ за исключением Молдавии, а также самолёты Индии, Турции и многих других государств.

Однако претензии на данный момент высказываются исключительно китайцам.

А, скажем, три рейса Emirates из Дубая, которые прямо сейчас идут через наше воздушное пространство в Сиэтл, Лос-Анджелес и Сан-Франциско – никого не смущают. Все это заставляет задуматься, что Запад обеспокоен не столько "открытостью" российского воздушного пространства в целом, а конкретно Китаем. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV