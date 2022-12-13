Эксперты прокомментировали итоги первого дня XII Ближневосточной конференции в Москве

К мероприятию присоединились политики и интеллектуалы из 18-ти стран.

На днях в Москве прошло открытие XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Первый день был посвящён теме "Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния". Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

К мероприятию присоединились политики и интеллектуалы из 18 стран, среди которых присутствовали советники президентов Турции, Ливана и Сирии, а также замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Участники дискуссии ознакомились с обращением руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который подчеркнул, что укрепление диалога и разнопланового сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки является одним из стратегических приоритетов российского МИД. Также он подчеркнул, что многие страны из перечисленных регионов не стали прекращать сотрудничество с РФ вопреки давлению Запада.

К примеру, Египет и Турция продолжают реализацию проектов строительства АЭС с "Росатомом", Анкара не отказывается от покупки С-400, а арабские страны активно сотрудничают с Россией в ОПЕК+ и ведут с ней торговлю. И это является не только свидетельством независимости этих стран, но и крепости связей, выстраиваемых сторонами на протяжении десятилетий. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что экспорт пассажирских самолётов из РФ начнётся не раньше 2025 года.

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