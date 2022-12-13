Экспорт пассажирских самолётов из РФ начнётся не раньше 2025 года: мнение экспертов

Страна сохраняет планы по выходу на внешний рынок.

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что экспорт российских пассажирских самолетов в страны ближнего зарубежья будет возможен не ранее 2025, а, возможно, и 2027 года. Высказывание прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили эксперты, вопрос отечественных авиалиний сейчас выступает более приоритетным, чем экспорт, с учётом санкций. Кроме того, в связи с географическим фактором механизмы эксплуатации и исправления возможных огрехов будут отрабатывать именно на внутренних линиях.

А так да, на внешний рынок однажды выходить придется – иначе авиапром так и будет сидеть на тотальной господдержке. Напомним, и SSJ, и МС-21 создавались именно для того, чтобы с этой поддержки слезть.

Ранее эксперты прокомментировали итоги годового сотрудничества РФ и Белоруссии.

Фото: Piter.TV