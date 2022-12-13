Эксперты прокомментировали итоги годового сотрудничества РФ и Белоруссии

Предварительно сообщается об увеличении товарооборота до $43 млрд, выполнении договоренностей в сфере обороны и безопасности на 100%, и реализации 28 союзных программ на 80%.

В пятницу, 17 февраля, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, в ходе которой главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества стран за год. Встречу президентов прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В ходе мероприятия шла речь об увеличении товарооборота до $43 млрд, выполнении договоренностей в сфере обороны и безопасности на 100%, а также реализации 28 союзных программ на 80%. Наблюдаются позитивные тенденции в импортозамещении: Белоруссия поставляет до 1 тыс. деталей для производства самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet. В свою очередь, российские компании сделали у белорусской IT отрасли заказ на $300 млн.

Представленная информация это лишь вершина айсберга – подробно обсуждать ситуацию президенты намерены в скором времени вместе с представителями своих правительств. Однако и эти данные позволяют оптимистично оценить прошедший год – страны Союзного государства смогли подставить друг другу плечо в условиях санкционного давления Запада и помочь друг другу компетенциями для импортозамещения. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Telegram / СМОТРИ