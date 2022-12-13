Эксперты оценили поддержку бюджета РФ со стороны бизнеса

На эти нужды крупные предприятия направили около 300 млрд рублей.

На прошлой неделе глава российского Минфина Антон Силуанов выразил благодарность крупному бизнесу за финансовую поддержку бюджета страны. Пока форма взноса еще обсуждается, однако точно известно, что на социальные и инфраструктурные расходы казны будет направлено порядка 300 млрд рублей. Инициативу прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".



Телеграмеры вспомнили другие примеры взаимодействия государства и предприятий, в частности, отказ от налогообложения сверхдоходов металлургии во время пандемии. Вместо этого удалось договориться о последующем снижении цен на поставки металла для госпроектов.

На фоне действующих санкций партнерские отношения между властью и бизнесом сохраняются, добавили авторы поста.

Ранее мы сообщили о том, что власти Турции не будут отменять президентские выборы из-за землетрясений.

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