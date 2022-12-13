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Власти Турции не будут отменять президентские выборы из-за землетрясений
Сегодня, 20:51
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Власти Турции не будут отменять президентские выборы из-за землетрясений

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Руководство страны выступает за проведение политического мероприятия 14 мая.

В Турции не планируют переносить президентские выборы из-за землетрясений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk. На телеканале отметили, что информацию подтвердили на встрече Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Партии национального единства Девлетом Бахчели.

Оппозиция настаивает на отказе от переноса даты выборов. Сейчас руководство страны предлагает провести политическое мероприятие 14 мая.  Отметим, что по конституции страны выборы в Турции должны пройти до 18 июня.

Окончательное решение пока не принято. Точные данные появятся позднее. 

Эксперты прокомментировали предстоящие выборы в Турции. Недавняя катастрофа, которая настигла восточную страну, может повлиять на исход голосования. Такую точку зрения выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Ранее на Piter.tv: Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции.

Фото: Pxhere

 

Теги: выборы в турции, землетрясения, турция, эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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