ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Состояние фигуриста стабильное.

ТАСС заявил со ссылкой на собственный источник том, что госпитализированному фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Общее состояние пациента, который находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке с пневмонией, остается стабильным. Однако у спортсмена все еще сохраняется сепсис. Сейчас медики борются за сохранение рук олимпийского чемпиона.

К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей. источник агентства

Напомним, что еще 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что российский фигурист в тяжелом состоянии находится в медикаментозной коме. Позже спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. У пациента врачи регистрировали проблемы с кровообращением. Сведения об ампутации не смогла подтвердить мать Романа Валентина Костомарова. Женщина объяснила, что все актуальные сведения о состоянии здоровья ее сына находятся у лечащего персонала. Ей навещать сына пока что не разрешают.

"Первый канал" показал последнее выступление Романа Костомарова на шоу "Ледниковый период".

Фото: социальные сети Романа Костомарова