Мигрант случайно ампутировал себе ногу во время работ в Петербурге

Несчастный случай при благоустройстве привел к тяжелой травме.

В Санкт-Петербурге во время выполнения работ по благоустройству сотрудник получил тяжелую производственную травму и лишился ноги ниже колена. Информацию о происшествии сообщил источник телеканала "78".

Инцидент произошел на одном из городских объектов, где мужчина занимался работами по благоустройству территории. По предварительным данным, травма была получена в результате неосторожного обращения с инструментом. В результате произошла травматическая ампутация ноги ниже колена.

После случившегося пострадавшему оперативно оказали первую помощь. Ему наложили жгут для остановки кровопотери и передали медикам. Сведения о текущем состоянии мужчины и прогнозах врачей на данный момент не раскрываются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о возможной проверке условий труда и соблюдении техники безопасности уточняется.

Фото: Piter.TV