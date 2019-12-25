Водитель-мигрант, который хотел дать взятку сотруднику ГАИ в Петербурге, ответит перед судом

Обвиняемый 19 сентября проехал по Ириновскому проспекту на запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Как рассказали 25 декабря в надзорном ведомстве, ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Обвиняемый 19 сентября проехал по Ириновскому проспекту на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник Госавтоинспекции пригласил мужчину в служебный автомобиль для составления протокола. Водитель попытался дать взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Полицейский отказался от денег.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

