В женскую консультацию Фрунзенского района завезли новое оборудование

Женская консультация №19 – крупнейшая в городе.

Поликлинику и операционные женской консультации №19 во Фрунзенском районе дооснастили современным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Крупнейшую в городе женскую консультацию №19, где за год обслуживают 136,5 тысяч жительниц района, посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он осмотрел современные кабинеты ультразвуковой диагностики и репродуктивного здоровья, операционные, а также зал лечебной физкультуры.

Отметим, что программа модернизации первичного звена охватывает все медицинские учреждения Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Коммуны после капремонта открылся Центр Здоровья.

Фото: Piter.TV