Петербуржцам напомнили, какие прививки стоит сделать в феврале и марте

Вакцинация – это эффективный способ защиты от многих опасных инфекций.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напоминает о важности вакцинации для защиты от опасных инфекций и поддержания активного образа жизни, особенно в преддверии весеннего сезона.

В феврале-марте рекомендуется обратить внимание на следующие прививки:

Прививка от клещевого энцефалита: вакцинация состоит из двух прививок с интервалом в 1-3 месяца, поэтому начинать курс необходимо заранее, чтобы к началу сезона активности клещей вы были защищены.

Прививки для путешественников: перед поездкой в страны с повышенным риском заражения инфекционными заболеваниями следует обратиться в специализированный центр вакцинации для консультации и составления индивидуального плана вакцинации.

Прививки в соответствии с национальным календарем: не стоит забывать о вакцинации и ревакцинации от таких заболеваний, как корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка), полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная и пневмококковая инфекции, гепатит В. Вакцинация и ревакцинация проводятся в разном возрасте в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации.

Роспотребнадзор подчеркивает, что вакцинация – это эффективный способ защиты от многих опасных инфекций.

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Фото: Telegram-канал "Роспотребнадзор Санкт-Петербург"