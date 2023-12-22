На территории предприятия "Ручьи" поликлиника готова на 63%

Здание рассчитано на 260 посещений в смену.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается строительство поликлиники со станцией скорой помощи на территории предприятия "Ручьи". Работы ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, сообщил портал "Строительный Петербург".

Сейчас на объекте идут работы по устройству внутренних инженерных систем: электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации, связи, монтажу навесной фасадной системы и черновой отделке. На месте трудятся 38 рабочих и 7 единиц техники. Строительная готовность поликлиники составляет 63%.

Здание рассчитано на 260 посещений в смену. Оно будет оборудовано встроенной стоянкой для двух машин скорой помощи. В учреждении будут кабинет инфекциониста, помещения флюорографии, женский смотровой кабинет, процедурные, прививочные, кабинеты участковых, офтальмолога, помещения физиотерапии, лечебной физкультуры и лучевой диагностики, кабинеты электросветолечения и массажа. Также предполагается блок помещений дневного стационара на 13 коек, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики и блок хирургических помещений.

Перед поликлиникой посадят газоны, деревья, кустарники и установят малые архитектурные элементы, такие как скамейки и урны.

Ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2024 года.

Госстройнадзор усилит контроль за чистотой и порядком на стройплощадках Петербурга

Фото: портал "Строительный Петербург"