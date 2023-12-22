В Ленобласти запланировано около 2,5 тыс. субботников

Из заявленных 53 субботника проведут комитеты администраций региона, 496 - подведомственные организации, и 1875 - органы местного самоуправления и активные жители.

В понедельник, 15 апреля, в Ленобласти стартовали весенние субботники. В регионе уже запланировано 2424 общественные уборки территорий, делится пресс-служба региональной администрации.



Из заявленных 53 субботника проведут комитеты администраций региона, 496 - подведомственные организации, и 1875 - органы местного самоуправления и активные жители. Большее число субботников запланировали в Тихвинском, Киришском и Гатчинском районах.

Весенние субботники в Ленобласти традиционно пройдут в два этапа до 8 мая. Первым делом в регионе приведут в порядок общественные пространства: парки, дворы и другие места, после - мемориалы и памятники. Присоединиться к уборке или организовать свой собственный субботник можно с помощью интерактивной карты региона.

Ранее мы сообщили о том, что фотоохоту на тетеревов устроили в Ленобласти.

Фото: Смольный