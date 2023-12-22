Фотоохоту на тетеревов устроили в Ленобласти

Самцы птиц играли, бегали друг за другом, общались и даже дрались.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин поделился яркими кадрами своей фотоохоты на тетеревов. Снимки были опубликованы в официальной группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

Фотограф рассказал, что самцы тетеревов вели себя очень активно, наполняя поляну звуками своего пения. Они играли, бегали друг за другом, общались и даже дрались.

Самки тоже посетили это место, наслаждаясь "оперным хором" самцов, после чего улетели.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе заметили золотого голубя.

Фото и видео: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)