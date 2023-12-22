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В Приморском районе заметили золотого голубя
Вчера, 23:54
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В Приморском районе заметили золотого голубя

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В диких популяциях голубей окраска чаще однообразна, а у птиц, обитающих в Петербурге, встречаются разные цвета.

В Приморском районе Петербурга накануне заметили голубя удивительной окраски. Золотую птицу заснял фотограф Антон Кубышкин, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 8 апреля.

Городские сизые голуби – птицы-космополиты, которые живут на каждом континенте. В диких популяциях голубей окраска чаще однообразна, а у птиц, обитающих в Петербурге, встречаются разные цвета, в том числе, такой необычный – золотой. 

Ранее на Piter.TV: слетка дрозда-рябинника заметили в Невском районе.

Фото: ВКонтакте / Голуби (Антон Кубышкин)

Теги: антон кубышкин, голуби, приморский район петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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