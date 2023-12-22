В Приморском районе заметили золотого голубя

В Приморском районе Петербурга накануне заметили голубя удивительной окраски. Золотую птицу заснял фотограф Антон Кубышкин, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 8 апреля.
Городские сизые голуби – птицы-космополиты, которые живут на каждом континенте. В диких популяциях голубей окраска чаще однообразна, а у птиц, обитающих в Петербурге, встречаются разные цвета, в том числе, такой необычный – золотой.
Ранее на Piter.TV: слетка дрозда-рябинника заметили в Невском районе.
Фото: ВКонтакте / Голуби (Антон Кубышкин)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все