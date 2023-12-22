Слётка дрозда-рябинника заметили в Невском районе

Малыш прыгает среди опавшей листвы и громко пищит, требуя заботы и внимания от своих родителей. Однако человеку не стоит его трогать.

Ещё не все мигрирующие птицы вернулись в свои гнезда, однако уже появились их птенцы, которые начинают осваивать искусство полета. В саду "Спартак" в Обухово петербуржцы могут наблюдать слётка дрозда-рябинника. Малыш прыгает среди опавшей листвы и громко пищит, требуя заботы и внимания от своих родителей. Об этом рассказала фотограф Татьяна в сообществе "Птицы СПб и России" 2 апреля.

Напомним, что если вы увидите птенца на земле, как правило, помощь ему не потребуется. Молодые птицы учатся летать, и начальные попытки могут быть неудачными, поэтому они могут долго сидеть на месте и выглядеть смущёнными, но это - нормальное явление. Если птенец не имеет видимых повреждений, не трогайте его. Вы можете помочь только в случае, если птенец находится на проезжей части - аккуратно перенесите его в безопасное место или же отведите в сторону от дороги, не затрагивая его.

Не стоит также кормить птенцов, их родители справятся с этим. Если вы обнаружили редкую птицу, которая нуждается в помощи, или сомневаетесь, требуется ли помощь дикому животному, обратитесь в экологическую дежурную службу комитета по охране животного мира по телефону: (8-812) 417-59-36.

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Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Татьяна Богданова)