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Версии Forza Motorsport для PC и Xbox Series сравнили в свежем видео

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Игра выйдет в свет с 10 октября.

Гоночный симулятор Forza Motorsport (2023) вышел в ранний доступ, после чего по социальным сетям распространилось видеосравнение компьютерной игры для версий, которые идут на персональных устройствах и консоли Xbox Series. В ролике пользователя с ником lAnalistaDeBits можно увидеть, как сразу три версии Forza Motorsport различаются в графическом плане.  Он изучил разрешение проектов, окружающее затемнение объектов, текстуры и другие детали, необходимые для анализа фреймрейта. Ещё одно тестирование свежей игры на платформе Xbox Series провели эксперты из компании Digital Foundry. В результате специалисты остались огорчены детализацией текстур и отражениями. Полноценный релиз Forza Motorsport запланирован только на 10 октября, однако уже сейчас игра уже заработала положительные отзывы критиков.

Вышел трейлер фильма с Ангусом Клаудом, которого не стало этим летом.

Фото и видео: YouTube / ElAnalistaDeBits

Теги: гонки, компьютерная игра, симулятор, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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