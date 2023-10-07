Вышел трейлер фильма с Ангусом Клаудом, которого не стало этим летом

Точная дата выхода фильма неизвестна.

Вышел трейлер нового фильма с актером Ангусом Клаудом из "Эйфории", которого не стало этим летом. Звезда сериала скончала от передозировки наркотиков после неделю от смерти отца. Однако молодой человек успел сняться в проекте под названием "Твой счастливый день", который выйдет на экраны в ближайшее время. В актерском составе криминальной драмы также заявлены Эллиот Найт, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон, Муса Крэйиш, Спенсер Гарретт и Джейсон О"Мара. Режиссером картины стал Дэн Браун ("Ангелы и Демоны", "Код Да Винчи") Ангус Клауд исполнил роль молодого парня по имени Стерлинг, который ограбил человека с лотерейным билетом на сумму 156 миллионов долларов. Далее пресупник попадает в перестрелку, которая заканчивается захватом заложников.

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Фото и видео: Вконтакте / PEOPLETALK