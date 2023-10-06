Вышел первый трейлер мультфильма "Объяснялкины" от блогера Сыендука

Премьера шоу намечена на 19 октября.

"Кинопоиск" выпустил в социальных сетях трейлер мультсериала "Объяснялкины", первые серии которого выйдут 19 октября. Проект расскажет о жизни семьи, которая на протяжении многих лет снимает образовательное шоу. Члены команды подписывают контракт со стриминговым сервисом, по которому персонажи не могут стареть и умирать, а еще обязаны жить в старой квартире со своими пожилыми родителями. В каждом новом эпизоде Батёк, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопрос, который задает Сынуля. Постепенно семье надоедает шоу, но они не могут разорвать документы. Вместо это они решают саботировать съемочный процесс.

Якубович играет отца Муцениеце в сиквеле фильма "Честный развод".

Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры