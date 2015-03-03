  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Выставка "Апокалипсис"
Сегодня, 12:00
629
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Выставка "Апокалипсис"

0 0

Экспозиция находится в пространстве "Брусницын". График работы: ежедневно 12:00–22:00. Выставка продлится до 18 августа 2024 года. Для посетителей старше 6 лет.

Выставка от Анненкирхе на одну из самых будоражащих и неоднозначных тем. Посетители узнают все самое интересное  о Судном дне. Креативные инсталляции создала арт-группа "Зерно". Посетители познакомятся  с историей человечества от момента сотворения до ожидания Второго Пришествия, смогут походить по воде, подобно Иисусу, увидят Вавилонскую башню и  почувствуют радость Воскресения.  Экспозиция позволит окунуться в исторический и культурный контекст Апокалипсиса и понять, почему не стоит бояться этого события.

В экспозицию вошли скульптуры и картины современных христианских авторов, работы, созданные с помощью нейросетей.

Фото: brusnitsyn.spb.ru

Теги: апокалипсис, брусницын, выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии