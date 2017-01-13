Кинорежиссер показал зрителям один из старых выпусков "Бесогона".

Российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал актуальный анекдот о современном искусстве. Ролик размещен деятелем культуры в Telegram-канале его авторской программы "Бесогон". Специалист предложил подписчикам вспомнить фрагмент одного из выпусков. По мнению режиссера, есть анекдот, который помогает разобраться в современных течениях искусства.

Если нагадить на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать — это инсталляция. Если сначала позвонить в дверь, а потом нагадить на порог — это перформанс. Никита Михалков, режиссер

Напомним, что Никита Михалков является известным режиссёром отечественного кино.Он известен не только отечественной аудитории, но также и иностранной публике. В частности, режиссер выпустил такие картины как "Утомленные солнцем", "Раба любви", "Вокзал для двоих" и прочие.

На сцене Александринского театра Михалков показал спектакль "12".

Фото и видео: Telegram / Бесогон