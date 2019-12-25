На сцене Александринского театра Михалков показал спектакль "12"

Герои произведения решают судьбу 18-летнего чеченского парня, который заподозрен в убийстве своего отца.

На сцене Александринского театра в своем спектакле "12" выступил режиссер Никита Михалков. Показы прошли 17 и 18 июня в рамках ПМЭФ.

Отметим, что Михалков впервые сыграл на сцене петербургского театра. В постановке приняли участие также Владимир Долинский, Николай Бурляев, актер Ленкома Сергей Степанченко.

Премьера спектакля состоялась в прошлом году. Постановку уже показали в Казани, Саратове, Волгограде, Екатеринбурге и Астрахани.

Герои произведения решают судьбу 18-летнего чеченского парня, который заподозрен в убийстве своего отца. Двенадцать присяжных должны сделать правильный выбор.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется летняя интернациональная театральная школа для артистов.

Фото: соцсеть / nikita__mikhalkov