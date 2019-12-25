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На сцене Александринского театра Михалков показал спектакль "12"
Сегодня, 12:49
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На сцене Александринского театра Михалков показал спектакль "12"

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Герои произведения  решают судьбу 18-летнего чеченского парня, который заподозрен в убийстве своего отца.

На сцене Александринского театра в своем спектакле "12" выступил режиссер Никита Михалков. Показы прошли 17 и 18 июня в рамках ПМЭФ. 

Отметим, что Михалков впервые сыграл на сцене петербургского театра. В постановке приняли участие также Владимир Долинский, Николай Бурляев, актер Ленкома Сергей Степанченко.

Премьера спектакля состоялась в прошлом году. Постановку уже показали в Казани, Саратове, Волгограде, Екатеринбурге и Астрахани. 

Герои произведения  решают судьбу 18-летнего чеченского парня, который заподозрен в убийстве своего отца. Двенадцать присяжных должны сделать правильный выбор.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется летняя интернациональная театральная школа для артистов.

Фото: соцсеть / nikita__mikhalkov

Теги: александринский театр, искусство, культура, михалков, пмэф, спектакль 12, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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