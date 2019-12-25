В Петербурге откроется летняя интернациональная театральная школа для артистов

В проекте примут участие 25 молодых людей из русских театров.

На площадке театра-фестиваля "Балтийский дом" сегодня, 19 июня, откроется летняя театральная школа для молодых артистов из разных стран. Об этом сообщили в ТАСС.

В проекте примут участие 25 актеров из русских театров Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Для них проведут лекции по истории русской литературы и театра, практические занятия по сценической речи, движению и вокала, семинары по русскому языку.

В конце обучения студенты представят творческие работы по различным дисциплинам. Завершится программа в конце июня.

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