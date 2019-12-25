  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Театр "За Черной речкой" подал иск о банкротстве из-за долга перед ЖСК
Сегодня, 11:12
144
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Театр "За Черной речкой" подал иск о банкротстве из-за долга перед ЖСК

0 0

Театр работает на протяжении 39 лет.

Частный театр "За Черной речкой" подал иск о банкротстве. Решение было принято после многолетних тяжб с Жилищно-строительным кооперативом № 1078, сообщил ". 

ЖСК управляет домом, в котором находится культурное учреждение. В начале года театр проиграл суд и остался должен кооперативу 4 млн рублей. Иск был подан из-за того, что учреждение не платило аренду за использование нежилых помещений в течение года. Суд счел, что обогащение было неосновательным. В целом судебные разбирательства между сторонами идут с 2010-го года из-за разногласий по коммунальным услугам и эксплуатационных расходов в многоквартирном доме.

Молодежный театр "За Черной речкой" на Богатырском, 4, был открыт в 1983 году. На протяжении мая спектакли еще будут идти. 

Фото: ВКонтакте / Театр "За Чёрной речкой"

Теги: банкротство, за черной речкой, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии