Вышел трейлер "Быстрее пули" c Брэдом Питтом и Сандрой Буллок

Официальном даты выхода боевика в РФ нет.

Вышел полноценный дублированный трейлер боевика "Быстрее пули" c Брэдом Питтом и Сандрой Буллок. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале российского отделения киностудии Sony. Видео дополняется саундтреком с названием Stayin" Alive от группы Bee Gees.

По сюжету картины герой стареющего Брэда Питта принимает участие в динамичном экшне. За постановку фильма отвечает Дэвид Литч, который режиссировал второго "Дэдпула", "Взрывную блондинку" и первого "Джона Уика". В актерском касте также заявлены Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Логан Лерман, Майкл Шеннон, Джои Кинг, Брайан Тайри Генри и Хироюки Санада.

Мировая премьера картины запланирована на 15 июля. В российской версии трейлера вместо даты релиза проката фильма на данный момент указано неопределенное "Скоро в кино". Ранее Sony отменила премьеры студийных проектов в России из-за ситуации на Украине.

Вышел трейлер "Проект Адам" с Райаном Рейнольдсом.

Фото и видео: YouTube / SonyPicturesRU