Вышел трейлер "Проект Адам" с Райаном Рейнольдсом

Релиз проекта запланирован на 11 марта.

Вышел полноценный трейлер фантастического фильма "Проект Адам" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Ролик размещен на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. В боевике актер исполнит темпорального путешественника, который вернулся в прошлое к юной версии самого себя. Такую миссию он совершил ради примирения с прошлыми событиями и спасения будущего. В актерском составе также заявлены Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер и Зои Салдана. Режиссером проекта стал Шон Леви.

В конечном отрывке трейлера ролика есть забавная пасхалка. На ней персонажи сидят на фоне вывески Pine Ridge (сосновая гряда). Эта ситуация отсылает зрителей к культовой трилогии "Назад в будущее" с ее торговым центром Twin Pines Mall/ Lone Pine Mall.

Официальный релиз картины "Проект Адам" запланирована на 11 марта.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

