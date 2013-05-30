Авторы Grim Dawn выпустили трейлер 4Х-стратегии Farthest Frontier

Создатели показали геймплей проекта.

Бостонская студия Crate Entertainment, известная геймерам по работе над фэнтезийным ролевым экшеном Grim Dawn, опубликовала трейлер новой градостроительной 4X-стратегии Farthest Frontier. Официальный релиз компьютерной игры неизвестен, о работе над проектом в компании заявили в январе 2021 года.

В кадре разработчики презентовали основные геймплейные моменты. Известно, что в Farthest Frontier игроки возглавят группу поселенцев. Они будут строить для них город "в дикой пустыне на краю известного мира". Для выполнения задачи потребуется собирать ресурсы, охотиться, рыбачить, заниматься сельским хозяйством, а также защищать свою территорию от внешних угроз. В том случае, если игроки не хотят битв, создатели предусмотрели игру в "мирном режиме".

Появился финальный трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето.

Фото и видео: YouTube / Crate Entertainment

