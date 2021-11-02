Sony Pictures покажет фильм 1 апреля 2022 года.

Появился финальный трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето. Ролик размещен на официальном YouTube-канале американской киностудии Sony Pictures. Видео длится чуть более двух минут. В нем вперемешку презентованы кадры из прошлых трейлеров и пара новых моментов.

Напомним, что в центре сюжета заявлена история ученого по имени Майкл Морбиус. Персонаж страдает болезнью крови, которую пытается излечить с помощью экспериментов. Это приводит к тому, что ученый делает из себя вампира и борется с проявляющимися инстинктами.

Режиссёром картины выступил Даниэль Эспиноса. В актерском составе заявлены Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис и другие исполнители. Официальный релиз фильма был запланирован еще на 2021 год, но премьера была перенесена. Ожидается, что зрители увидят фильм 1 апреля 2022 года.

Вышел новый трейлер "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

