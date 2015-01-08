Мировая премьера состоится 31 июля 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала видео со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Режиссером картины выступил Дэниел Креттон.

На опубликованных кадрах показали сцену, в которой герой пытается остановить БТР. Также студия показала реакцию фанатов на съемочную площадку. Это четвертый фильм про Человека-паука в Киновселенной Marvel, в котором покажут жизнь Питера Паркера после событий "Нет пути домой".

В главных ролях сыграли Том Холланд, Зендея, Джон Бернтал, Марк Руффало, Майкл Мэндо и другие. Мировая премьера состоится 31 июля 2026 года.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment