Вышел новый трейлер фильма "Большое смелое прекрасное путешествие" с Марго Робби

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма "Большое смелое прекрасное путешествие". Режиссером картины выступил Когонада.

Сюжет расскажет историю Сары и Дэвида. Два незнакомых человека встречаются на свадьбе общего друга. По воле случая они вместе отправляются в невероятные приключения по фрагментам прошлого из своих жизней.

В главных ролях сыграли Марго Робби и Колин Фаррелл. Мировая премьера состоится 19 сентября.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment