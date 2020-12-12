  1. Главная
Сегодня, 7:44
124
Вышел новый трейлер фильма "Большое смелое прекрасное путешествие" с Марго Робби

Мировая премьера состоится 19 сентября.

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер фильма "Большое смелое прекрасное путешествие". Режиссером картины выступил Когонада.

Сюжет расскажет историю Сары и Дэвида. Два незнакомых человека встречаются на свадьбе общего друга. По воле случая они вместе отправляются в невероятные приключения по фрагментам прошлого из своих жизней.

В главных ролях сыграли Марго Робби и Колин Фаррелл. Мировая премьера состоится 19 сентября.

Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Черный кролик".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

