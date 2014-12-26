  1. Главная
Сегодня, 7:48
Netflix представил трейлер мини-сериала "Черный кролик"

Мировая премьера состоится 18 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Черный кролик". Шоураннером проекта выступил Зак Бэйлин.

Сюжет сериала расскажет историю жителя Нью-Йорка по имени Винс, который задолжал большую сумму денег. Он обращается за помощью к своему брату Джейку, который владеет рестораном "Черный кролик". Вместе им предстоит разобраться с долгами, чтобы не стать жертвами преступников.

В главных ролях сыграли Джуд Лоу и Джейсон Бейтман. Мировая премьера состоится 18 сентября.

Видео: YouTube / Netflix

