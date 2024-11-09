Джек Блэк сыграл Сатану в трейлере "Дорогого Санты"

Премьера фильма намечена на 25 ноября.

Авторы рождественской комедии "Дорогой Санта" (Dear Santa) с Джеком Блэком в главной роли опубликовали в социальных сетях дебютный трейлер. Сюжет картины рассказывает историю мальчика по имени Лиам, который все еще верит в Санта-Клауса. Он пытается доказать реальное существование сказочного персонажа своим друзьям. Для того, чтобы удостовериться в существовании Санты, юноша отправляет ему письмо с просьбой о личной встрече. Однако, из-за своей неидеальной грамматики, Лиам случайно адресует письмо Сатане. Дьявол, который ранее никогда не получал писем от детей, тронут вниманием к себе и решает выполнить просьбу человека.

Режиссерами и сценаристами ленты указаны братья Фаррелли, известные аудитории по работе над по лентой "Тупой и еще тупее". В актерском составе заявлены Кигэн-Майкл Ки ("Вонка"), Брианна Хоуи ("Изгоняющий дьявола"), певец Post Malone ("Гнев человеческий"), П.Дж. Бирн ("Зелёная книга"), Хэйз МакАртур ("План игры") и другие. Рэпер Post Malone появляется в роли самого себя. Официальная премьера "Дорогого Санты" запланирована 25 ноября. Фильм выйдет в свет на стриминговом сервисе Paramount+.

Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 детально раскрыл боевую систему в игре.

Фото и видео: YouTube / ONE Media