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Вышел трейлер комедии"Выбери любовь"

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Интерактивный фильм выйдет на стриминге с 31 августа.

В социальных сетях опубликован трейлер комедийного фильма "Выбери любовь". Известно, что картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Режиссером ленты выступил Стюарт МакДональд. Главную роль в проекте исполнила Лора Марано. Над сценарием работал Джосанн МакГиббон ("Сбежавшая невеста"). История расскажет о жизни нерешительной карьеристке, которая неожиданно поставлена над выбором из трех поклонников. В актерском составе также заявлены Меган Смарт, Нелл Фишер, Бенджамин Хутьес, Скотт Майкл Фостер, Джорди Уэббер, Жак Дрю, Эван Джогиа.

В сети появились новые геймплейные кадры друида из Path of Exile 2.

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, комедия, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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