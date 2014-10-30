В сети появились новые геймплейные кадры друида из Path of Exile 2

Бета-тестирование игры намечено на 7 июля 2024 года.

Компании IGN и Grinding Gear Games представили зрителям в социальных сетях новый ролик, посвящённый компьютерной игре Path of Exile 2. В нем разработчики показывают геймплей за одного из персонажей. Речь идет о демонстрации возможностей класса друидов. Игровой процесс за героя авторы показывали и ранее, однако теперь они решили дополнительно рассказать о нем, объясняя принципы умений. Напомним, что у проекта Path of Exile 2 в настоящее время нет точной даты релиза. данная игра выйдет не позднее 2024 года. На текущий момент создатели огласили дату проведения бета-тестирования. Речь идет о 7 июня следующего года.

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Фото и видео: YouTube / IGN