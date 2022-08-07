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Gearbox выпустила релизный трейлер сборника Borderlands Pandoras Box с 6 играми

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Подборка игр вышла в свет 1 сентября.

Студия разработки Gearbox выпустила в социальных сетях трейлер про анонсированный ранее сборник компьютерных игр Borderlands Collection: Pandoraʼs Box. В него войдут все основные проекты франшизы вместе с дополнениями. Официальная премьера данного продукта состоялась 1 сентября.Известно, что релиз сборника Borderlands Collection Pandoras Box омрачился другой новостью, так как в компании в Gearbox Publishing прошли сокращения персонала.  В СМИ говорят о том, что Gearbox Publishing существуют отдельно от Gearbox Software,но при этом  оба предприятия входят в состав холдинга Embracer Group, который на данный момент испытывает очень тяжелые финансовые трудности.

Avalanche Software показала трейлер документалки о создании Hogwarts Legacy.

Фото и видео: YouTube / Borderlands

Теги: borderlands pandoras box, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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