Gearbox выпустила релизный трейлер сборника Borderlands Pandoras Box с 6 играми

Подборка игр вышла в свет 1 сентября.

Студия разработки Gearbox выпустила в социальных сетях трейлер про анонсированный ранее сборник компьютерных игр Borderlands Collection: Pandoraʼs Box. В него войдут все основные проекты франшизы вместе с дополнениями. Официальная премьера данного продукта состоялась 1 сентября.Известно, что релиз сборника Borderlands Collection Pandoras Box омрачился другой новостью, так как в компании в Gearbox Publishing прошли сокращения персонала. В СМИ говорят о том, что Gearbox Publishing существуют отдельно от Gearbox Software,но при этом оба предприятия входят в состав холдинга Embracer Group, который на данный момент испытывает очень тяжелые финансовые трудности.

Avalanche Software показала трейлер документалки о создании Hogwarts Legacy.

Фото и видео: YouTube / Borderlands