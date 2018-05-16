  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:25
102
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Avalanche Software показала трейлер документалки о создании Hogwarts Legacy

0 0

Фильм будет доступен к просмотру к концу 2023 года.

Разработчики компьютерной игры Hogwarts Legacy показали в социальных сетях трейлер документального фильма. Известно, что ролике будет посвящён созданию проекта. Компания Avalanche Software пообещала уделить внимание закулисному творческому процессу, а также показать кадры о том, как создавалась школа Волшебства. 

Это грандиозное место, я уверен, настоящая мечта для многих людей. Они хотели побывать там, побывать в этом месте.

речь одного из создателя игры

В настоящее время документальный фильм не имеет точной даты релиза, но создатели пообещали выпустить её в свет до конца года. Напомним, что в скором времени Hogwarts Legacy получит русскую озвучку от студии GamesVoice. Сама игра вышла в феврале 2023 года и принесла издателю Warner Bros. около 1,3 млрд долларов.

Atlus посвятила Футабе Сакуре геймплейный трейлер Persona 5 Tactica.

Фото и видео: YouTube / Hogwarts Legacy

Теги: avalanche software, hogwarts legacy, документалка, компьютерная игра, трейлер, хогвартс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии