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Atlus посвятила Футабе Сакуре геймплейный трейлер Persona 5 Tactica

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Игра выйдет в свет с 17 ноября.

Разработчики компьютерной игры Persona 5 Tactica показали в социальных сетях новый трейлер. В центре внимания на этот раз оказалась персонаж по имени Футаба Сакура, гениальная хакерша. В новой игре геймеров ждёт путешествие по королевству Йошики. Однако речь идет не о безопасной локации, так как миром будет управлять местный диктатор. Эрина будет пытаться помешать его власти. Авторы проекта пояснили, что в сентябре 20234 года компания Atlus организует специальное мероприятие, на котором расскажет побольше о своих будущих релизах. Известно, что Persona 5 Tactica выйдет в свет 17 ноября этого года на персональных компьютерах, а также консолях Xbos Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Вышел свежий трейлер сериала "Континенталь", приквела "Джона Уика".

Фото и видео: YouTube / Gematsu

Теги: persona 5 tactica, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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