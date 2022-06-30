Премьера новой песни певца Юрия Шатунова "Каждому свое" состоялась на YouTube

На YouTube певца опубликована четырхминутная композиция.

Премьера новой песни певца Юрия Шатунова "Каждому свое" состоялась на собственном YouTube-канале исполнителя после его смерти. На следующий день после похорон артиста, экс-солиста "Ласкового мая", в интернете распространилась четырехминутная лирическая композиция.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Публичное прощание с музыкантом состоялось 26 июня. На траурные мероприятия пришли более 16 тысяч человек.На следующий день состоялось отпевание погибшего, а также закрытое для публики прощание для близких людей. Далее тело артиста кремировали, а урну с прахом захоронили 28 июня на Троекуровском кладбище.

Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии.

Фото и видео: YouTube / Юрий Шатунов