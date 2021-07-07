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Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии
Сегодня, 15:45
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Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии

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Певец хотел, чтобы его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии.

Часть праха артиста Юрия Шатунова захоронят в Германии, где солист группы "Ласковый май" жил с женой и двумя детьми долгие годы. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на представителя певца Аркадия Кудряшова.

После кремации часть праха Юрия Шатунова останется на  Троекуровском кладбище в столице Росии, а часть - в Германии. 

Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится.

Аркадий Кудряшов

Напомним, что сегодня на Троекуровском кладбище прощаются с Юрием Шатуновым. Он скончался в Москве на 49-м году жизни.

Ранее на Piter.tv: причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт.

Фото:  ВКонтакте / Юрий Шатунов

Теги: певец, похороны артиста, прах шатунова, умер юрий шатунов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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