Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии

Певец хотел, чтобы его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии.

Часть праха артиста Юрия Шатунова захоронят в Германии, где солист группы "Ласковый май" жил с женой и двумя детьми долгие годы. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на представителя певца Аркадия Кудряшова.

После кремации часть праха Юрия Шатунова останется на Троекуровском кладбище в столице Росии, а часть - в Германии.

Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится. Аркадий Кудряшов

Напомним, что сегодня на Троекуровском кладбище прощаются с Юрием Шатуновым. Он скончался в Москве на 49-м году жизни.

Ранее на Piter.tv: причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт.

Фото: ВКонтакте / Юрий Шатунов