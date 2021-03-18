В Москве скончался певец Юрий Шатунов

Бывший солист группы "Ласковый май" скончался в карете скорой помощи.

Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в Москве на 49-м году жизни. Об этом "Ленте.ру" сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию подтвердили два источника в медицинских кругах.

По словам Кудряшова, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт, он скончался ночью 23 июня в карете скорой помощи.

Родители Юрия Шатунова развелись, когда ему было три года, в 11 лет его мать умерла, и он попал в детский дом. В детдоме Юрий познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, с этого знакомства и началась история музыкальной группы "Ласковый май".

Накануне стало известно, что в 45 лет умер певец Пьер Нарцисс.

Фото: ВКонтакте / Юрий Шатунов