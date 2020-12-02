В 45 лет умер певец Пьер Нарцисс

Причина смерти музыканта не уточняется.

Ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) сообщила его бывшая жена Валерия Калачева, а также его дочь Каролина-Кристель Калачева

Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью. Валерия Калачева

Исполнителю было 45 лет. Причина смерти музыканта не уточняется.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне, но позже переехал к родственникам в Россию, где поступил на факультет журналистики в МГУ. Наибольшую известность Нарциссу принесли съемки в проекте "Фабрика звезд-2", где он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц".

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @pierrenarciss