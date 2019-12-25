Пьер Нарцисс назвал "дебилизмом" пародию Тиграна Кеосаяна на Обаму с его песней

Бывшего президента США сыграла женщина, вымазанная темной краской. Она исполнила некогда популярный хит "Я шоколадный заяц".

Певец Пьер Нарцисс раскритиковал новый выпуск программы Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама", которая выходит на телеканале НТВ. Артисту не понравилась пародия на бывшего президента США Барака Обаму. Об этом пишет издание "Подъем".

По мнению Пьера Нарцисса, у создателей проекта "нет мозгов", а происходящее там он назвал "дебилизмом". Певец напомнил, что Обама был президентом США, и это достойно уважения. Нарцисс уверен, что Кеосаян не будет извиняться за свое шоу, "потому что он дебил".

"Такие не извиняются. Они думают, что они правы, вот в чем ирония", - заявил артист.

Новый выпуск сатирической программы "Международная пилорама" вышел на НТВ 28 ноября. В нем была пародия на Барака Обаму. Бывшего американского лидера сыграла женщина, вымазанная темной краской. Она исполнила некогда популярный хит Пьера Нарцисса "Я шоколадный заяц".

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Фото: Instagram / pierrenarciss, скриншот из программы "Международная пилорама" на НТВ